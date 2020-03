Pronostic Isloch Minsk Neman : Analyse, prono et cotes du match de Vusshaya Liga Belarus

L'Isloch Minsk domine Neman

la saison passée, l'Isloch Minsk est une équipe qui se comporte bien dans l'élite biélorusse depuis sa montée en 2016. Après sa meilleure performance de l'an dernier, le club espère aller chercher le top 3, qualificatif pour les Coupes d'Europe. Pour ce faire, le club a conservé ses internationaux Hatkevich, Karpovich et Makas. Et si la légende locale Alexandr Hleb (ex-Arsenal, Barça) a pris sa retraite, son apport à 38 ans était assez limité sur le terrain. Malgré son élimination en Coupe du Bélarus, l'Isloch a bien démarré sa saison puisqu'il a su tenir en respect dans cette compétition le champion en titre, le Dinamo Brest, (0-0 à l'aller et au retour, défaite aux tirs au but). En face, le club de Neman a fini 10 la saison dernière place, signant un exercice comptable décevant avec seulement 7 unités de plus que le premier relégué. Sur ses 2 derniers matchs de préparation, le club a fait un nul contre le FC Minsk (1-1) qui est une équipe de son niveau et a perdu contre Gorodeya (2-1) dont le niveau se rapproche d'avantage de celui de l'Isloch Minsk. Costaud à domicile la saison dernière, Minsk devrait pouvoir démarrer sa saison par une victoire face à un adversaire abordable.