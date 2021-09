Pronostic Islande Roumanie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Islande résiste à la Roumanie

Islande et Roumanie n'ont pas participé au dernier championnat d'Europe. La sélection islandaise avait connu son heure de gloire en France en atteignant les quarts avant de se qualifier pour le Mondial russe. Dans ce groupe J des qualifications pour le Mondial, l'Arménie domine devant la Macédoine du Nord et l'Allemagne. Islandais et Roumains sont en queue de classement avec 6 points de retard sur le leader et 3 sur le duo de dauphins. Cette opposition est donc importante pour la suite de la compétition, et il faudra sans doute gagner pour continuer encore au Mondial 2022. Battue par l'Allemagne (3-0) et l'Arménie (2-0), l'Islande avait assuré à domicile contre le Liechtenstein (4-1) pour une victoire qui avait mis fin à une série de 7 revers consécutifs. Un temps vieillissante, l'équipe insulaire est en train de se régénérer. Autour de cadres comme Birkir Bjarnason et Gudmundsson (Burnley), on trouvera cette fois un grand nombre de jeunes joueurs dont plusieurs pépites annoncées évoluant en Italie. De son côté, la Roumanie est loin de son lustre d'antan, lorsque les sélections européennes ou mondiales craignaient d'affronter la bande des Hagi, Popescu, ou Petrescu. Victorieuse de la Macédoine du Nord (3-2) pour son 1er match dans ces qualifications, la Roumanie s'est ensuite inclinée contre l'Allemagne (0-1) et l'Arménie (3-2). La Roumanie retrouve l'Islande contre laquelle elle s'était inclinée lors des barrages de repêchage pour l'Euro. Dans cette équipe, on retrouve le joueur de Sassuolo Chiriches, le milieu des Rangers Hagi (fils de la légende) ou Stanciu du Slavia Prague. Cette confrontation entre deux sélections loin d'être au meilleur de leur forme s'annonce serrée. L'Islande, qui évolue à domicile après avoir joué ses 3 premiers matchs à l'extérieur, part légèrement favori, d'autant qu'elle reste sur 3 amicaux estivaux encourageants (victoire face aux Iles Féroé, nul face à la Pologne, courte défaite face au Mexique) alors que la Roumanie avait perdu cet été face à l'Angleterre (logique) et la Géorgie (plus inquiétant). L'Islande semble en mesure d'accrocher au moins un nul dans une rencontre avec plus d'1 but dans un match entre deux équipes qui devront à tout pris l'emporter et devront donc sans doute s'exposer.