Pronostic Islande Roumanie : Analyse, cotes et prono du Barrages pour l'Euro 2020 2021

La qualif’ pour l’Islande face à la Roumanie

Surprise de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2018, l'Islande connaît depuis son élimination en Russie plus de difficultés. Les Islandais ont terminé en troisième position de leur groupe de qualification derrière la France et la Turquie, jouant la qualification directe pendant presque tous les éliminatoires. Pour cette nouvelle édition de la Ligue des Nations, l'Islande a longtemps tenu tête à l'Angleterre (0-1) avant de concéder un penalty dans le temps additionnel. Les partenaires de Bjarnason auraient pu égaliser mais ce dernier a manqué son penalty quelques instants plus tard. En déplacement en Belgique, l'Islande a subi la loi des Diables Rouges (5-1), faisant encore partie des grands favoris pour le titre lors du prochain Euro. Dans cette sélection vieillissante, on retrouve toujours les Sigurdsson, Gudmundsson, Bjarnason ou Finnbogason. A domicile, l'Islande se montre solide et n'a perdu que contre la France lors des qualifications pour l'Euro (1-0). Les Islandais avaient fait le job face à leurs autres adversaires (Turquie, Moldavie, Andorre ou Albanie). La Roumanie a connu des heures de gloire avec la génération Gheorge Hagi. Son fils, Ianis Hagi, est désormais l'un des joueurs prometteurs de cette sélection. Les supporters roumains espèrent que le fils connaisse la même réussite que son père. Dans un groupe de qualification relevé, la Roumanie a terminé en 4position derrière l'Espagne, la Suède et la Norvège. En Ligue des Nations, les Roumains ont partagé les points avec l'Irlande du Nord (1-1) en septembre, avant de décrocher une belle victoire en Autriche (3-2). Très solide à domicile et récupérant des cadres par rapport aux derniers rassemblements, l'Islande semble en mesure de se qualifier face à la Roumanie.