Pronostic Islande France : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro féminin

39

Déposez 100€ et misez directement avec 200€ sur Islande - France

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Islande - France

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

L’Islande abat sa dernière carte

La France qualifiée

La France a perdu Katoto

Les compos probables pour Islande - France :

La France enchaîne

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ et vous avez donc 200€ pour miser.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(290€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(380€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.L’Islande dispute en Angleterre son 4e championnat d’Europe. La sélection insulaire est toujours dans le coup pour la qualification puisqu’elle est actuellement en seconde position de sa poule avec 2 points. Les Islandaises seraient assurées de se qualifier pour les quarts de finale en cas de succès face à la France, et pourraient même l’être en cas de match nul si le match entre la Belgique et l’Italie se termine sans vainqueur. Pour lancer cette campagne, les Islandaises ont pris un point face à la Belgique (1-1), mais peuvent déplorer le penalty manqué par Thorvaldsdottir. Ensuite, les Islandaises ont confirmé leurs bonnes dispositions en accrochant une Italie (1-1) qui devait réagir après l’humiliation reçue face à la France. Parfaitement rentrées dans leur match, les Islandaises ont ouvert le score dès la 3e minute par Vilhjalmsdottir, mais ont ensuite été rejointes. L’Islande est en forme avec une seule défaite lors des 12 dernières rencontres qu’elle a disputées, face aux championnes du monde américaines.L’équipe de France fait partie des Nations favorites pour le titre lors de ce championnat d’Europe. Arrivée en grande confiance en Angleterre avec une superbe série de victoires, la sélection tricolore a commencé par un récital face à l’Italie (5-1) qui était sur le papier la sélection la plus dangereuse du groupe. Les Bleues ont notamment réalisé une entame monstrueuse avec les 5 buts inscrits lors de la 1ière période. Ensuite, les joueuses de Corinne Diacre ont connu plus de difficultés face à une Belgique accrocheuse (2-1). Cependant, les françaises ont fait le job en s’imposant grâce à des réalisations de Diani et Mbock. Ce succès permet aux Bleues d’être assurées de terminer en première place et donc de disputer les quarts de finale. Corinne Diacre devrait profiter de cette rencontre face à l’Islande pour améliorer plusieurs points, notamment en défense où les françaises ont été déficientes lors des deux premières rencontres, en encaissant à chaque fois un but.L’Islande possède des joueuses de qualité à l’image de Gunnarsdottir qui a fait les beaux jours de l’Olympique Lyonnais mais qui s’est engagée avec la Juventus Turin. A ses côtés, la jeune Jonsdottir est l’une des espoirs du pays et évolue actuellement à Wolfsbourg. Cette sélection islandaise est très solide et se connait parfaitement.En face, la France a connu un gros coup dur contre la Belgique avec la blessure de son avant-centre, Katoto. Le verdict est tombé pour la joueuse du PSG qui doit renoncer à l’euro. Cette absence sera préjudiciable au regard de l’excellente saison de la parisienne. Diacre devrait compter sur Sarr pour remplacer Katoto. Pour cette dernière rencontre sans enjeu pour la France, la sélectionneuse pourrait tout de même décider de conserver sa meilleure équipe pour garder la confiance et peaufiner quelques réglages, à l’image d’une défense pas toujours efficace, malgré l’expérience des Renard et Mbock.: Sigurdardottir - Vidarsdottir, Viggosdottir, Arnardottir, Gisladottir - GY.Jonsdottir, Brynjarsdottir, Gunnarsdottir - SJ.Jonsdottir, Thorvaldsdottir, Vilhjalmsdottir.: Peyraud-Magnin - Périsset, Renard, Mbock, Karchaoui - Toletti, Geyoro, Bilbault - Diani, O.Sarr, Cascarino.Assurée de participer aux quarts de finale, la France reste sur un match décevant face à la Belgique et doit hausser le ton lors de cette dernière journée. La mission ne sera pas simple car l’Islande est sur une bonne dynamique et joue sa qualif’ lors de cette dernière rencontre. Néanmoins, malgré la perte de Katoto, les Bleues possèdent un effectif de grande qualité qui devraient leur permettre de décrocher une nouvelle victoire. A quelques jours de débuter les quarts de finale, la sélection tricolore veut montrer qu’elle est toujours une candidate au titre malgré la blessure de son attaquante.Retrouvez le Pronostic Islande - France encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !