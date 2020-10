Pronostic Islande Danemark : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations A

Islande - Danemark : un choc de Vikings cadenassé

L'Islande accueille ce sdimanche le Danemark dans le cadre de la 3journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Les Islandais occupent actuellement la dernière place du groupe avec 0 point au compteur. Les partenaires de Sigurdsson se sont inclinés à domicile face à l'Angleterre (0-1) sur un penalty de Sterling en fin de match. Lors de cette rencontre, les insulaires ont évolué 30 minutes en supériorité numérique et auraient pu revenir au score, si Bjarnason n'avait pas manqué son penalty à la dernière minute. Lors de la 2journée, l'Islande n'a pas existé face à une très belle sélection belge (5-1), alors que Fridjonsson avait pourtant ouvert le score. Qualifiée pour l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, l'Islande joue sa place pour le prochain championnat d'Europe lors des barrages de rattrapage. Les partenaires de Bjarnason ont remporté leur duel face à la Roumanie (2-1) grâce à un doublé de Sigurdsson et affronteront la Hongrie pour une place à l'Euro dans le groupe de la France. De son côté, le Danemark sort d'une Coupe du Monde satisfaisante. En effet, les Danois se sont inclinés en huitième de finale face au futur finaliste, la Croatie, lors de la séance des tirs aux buts. Les hommes de Kasper Hjulmand ont ensuite décroché leur ticket pour l'Euro, en terminant 2de leur groupe derrière la Suisse. Les Danois sont restés invaincus lors de ce parcours. En Ligue des Nations, les partenaires d'Eriksen ont été dominés par la Belgique (0-2) avant de tenir tête à l'Angleterre (0-0). En milieu de semaine, le Danemark a logiquement battu les Iles Féroé en amical (4-0). Pour ce duel entre les deux derniers du groupe qui n'ont pas ou peu marqué (1 but pour l'Islande, 0 pour le Danemark), on devrait voir une rencontre fermée, avec moins de 3 buts.