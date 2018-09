Pronostic Islande Belgique : Analyse, prono et cotes du match de la Ligue des Nations

Des Diables Rouges toujours en feu

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Islande - Belgique :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Islande a très mal débuté vendredi sa Ligue des Nations avec une lourde défaite en Suisse (6-0). Cette formation islandaise est devenue l’ombre d’elle-même, n'arrivant plus à faire preuve de solidité ou d’efficacité offensive comme lors de son magnifique Euro 2016. Une statistique résume parfaitement la débâcle subie face à la Nati : les Islandais n'ont eu qu'un seul tir cadré durant toute la rencontre. Privée pour ce rassemblement de ses cadres Gunnarsson (Cardiff),Gudmundsson (Burnley) et Finnbogason (Augsburg), l'Islande reste sur 10 matchs sans victoire. Leur dernier succès date d’octobre 2017 face au Kosovo (2-0).Sur leur lancée d'un Mondial réussi, les Diables Rouges ont écrasé l’Ecosse à Glasgow (4-0). La force offensive de la Belgique est impressionnante avec Eden Hazard, Lukaku, Mertens, mais aussi Batshuayi. Souvent sur le banc, l’ancien Marseillais se montre très efficace dès qu’il entre en jeu (2 buts contre l’Écosse) et offre une solution de plus au coach Martinez. La dynamique de la Belgique est incroyable avec seulement une défaite lors des 27 dernières rencontres (face à la France en demi-finale de la CDM), et la sélection belge a maintenant l'ambition de remporter le prochain Euro. Entre une équipe islandaise en chute libre et des Diables Rouges en feu, nous voyons la Belgique s’imposer facilement, par au moins 2 buts d’écart.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1er pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290€ + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec