Pronostic Islande Belgique : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations A

La Belgique se reprend en Islande

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Islande Belgique :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Islande a un objectif dans cette fin d’année, qui est de décrocher sa place pour le prochain championnat d’Europe. Les joueurs insulaires ont réussi l’exploit d’être présents lors des deux dernières grandes compétitions internationales et espèrent l’être aussi en juin 2021. Les partenaires de Sigurdsson ont fait la moitié du chemin en s’imposant face à la Roumanie (2-1) en demi-finale des barrages de rattrapage, grâce à un doublé du joueur d’Everton. L’Islande disputera un match décisif face à la Hongrie en novembre. Moins concernés en Ligue des Nations, les Islandais souffrent et se sont inclinés face à l’Angleterre (0-1), en Belgique (5-1) et ce week-end face au Danemark (0-3).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Belgique vient de perdre en Angleterre dans une rencontre que les Diables Rouges ont pourtant dominé (2-1). Un manque d’efficacité dans les deux surfaces a coûté au moins un nul à la sélection de Roberto Martinez. Ce revers ne doit pas pour autant faire oublier les bonnes prestations fournies depuis plusieurs saisons. La Belgique est privée des frères Hazard et de Dries Mertens, mais a un réservoir de joueurs impressionnants. En leur absence, Romelu Lukaku est l’atout offensif numéro 1 des Belges. L’attaquant de l’Inter a été plutôt à son avantage face aux Anglais, et a été étincelant lors des premières journées de Serie A avec l’Inter. La Belgique a remporté toutes ses confrontations face à l’Islande, dont les 5 dernières avec au moins deux buts d’écart (victoire 5-1 à domicile le mois dernier). Pour ce match, les Diables Rouges devraient s’imposer avec une avance d’au moins de deux buts.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Islande Belgique détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !