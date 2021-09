Pronostic Islande Allemagne : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Allemagne enfonce l’Islande

Surprise de l'Euro 2016, l'Islande avait atteint les quarts de finale où elle s'était inclinée contre l'équipe de France. Sur leur lancée de leur excellent parcours, les Insulaires ont ensuite accroché leur qualification pour le Mondial 2018 où ils n'ont pas su sortir d'un groupe extrêmement relevé, avec l'Argentine, la Croatie et le Nigéria. Depuis la fin de cette Coupe du Monde, l'Islande est sur la pente descendante comme en atteste les tristes résultats actuels. Battue par la Hongrie lors des repêchages pour l'Euro, l'Islande s'est contentée de suivre le championnat d'Europe en tant que spectateur. Lors des éliminatoires pour le Mondial, les Islandais ont déjà disputé 5 rencontres pour 3 défaites face aux plus grosses formations, à savoir l'Allemagne (3-0), l'Arménie (2-0) et contre la Roumanie (0-2). En dehors de ces reverses, l'Islande a su battre une sélection à sa portée comme le Liechtenstein (1-4), e le week-end dernier, elle a réussi une jolie remontada face au Monténégro après avoir été mené de 2 buts (score final 2-2).

De son côté, l'Allemagne, championne du Monde en 2014, reste sur des échecs lors des 3 dernières compétitions internationales. En effet, la Mannschaft s'est arrêtée en demi-finale de l'Euro français en 2016, avant d'être incapable de sortir de son groupe au Mondial russe. Lors du dernier championnat d'Europe, l'Allemagne n'a pas pu faire mieux qu'un huitième de finale face à l'Angleterre, finaliste de l'épreuve. Depuis cet échec, la sélection allemande est désormais dirigée par Hansi Flick, l'ancien coach du Bayern, avec lequel le technicien avait quasiment tout remporté. Après une entame moyenne lors des qualifs pour le Mondial 2022 marquée par une défaite face à la Macédoine du Nord, les Allemands se sont repris sur ce rassemblement dans lequel ils viennent de signer deux victoires contre le Liechtenstein (0-2) et surtout face à l'Arménie (6-0) qui était alors leader de la poule. Ces excellents dernières performances ont également permis à la Mannschaft de reprendre la tête du groupe et à Werner (buteur sur chaque match) de reprendre confiance. Sur leur lancée, les Allemands devraient être en mesure de s'imposer face à une Islande sur la pente raide.