Pronostic Irlande Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations B

Un Irlande – Pays de Galles verrouillé

L'Irlande a dit adieu à ses espoirs de participation au prochain Euro. En effet, les Irlandais se sont inclinés mercredi en Slovaquie lors de la séance des tirs aux buts, en demi-finale des barrages de rattrapage. Bien placée à quelques journées de la fin des éliminatoires de l'Euro, l'Irlande n'a pas remporté la moindre rencontre lors des 4 derniers matchs et a raté le coche dans son groupe. Dans cette sélection, on retrouve des éléments évoluant principalement en Premier League comme McGoldrick, Stevens et Egan à Sheffield, Doherty à Tottenham ou Long à Southampton. Sélection vieillissante, l'Irlande avait déjà raté le rendez-vous du Mondial russe. Devant, l'Irlande sera privé de son prometteur attaquant Aaron Connolly (Brighton) testé positif au covid.

En face, le Pays de Galles compte d'habitude sur ses deux stars, à savoir Gareth Bale et Aaron Ramsey. Mais le nouveau joueur de Tottenham est actuellement blessé, tandis que le second cité est contraint de respecter une quarantaine. En milieu de semaine, les Gallois ont été surclassés par leurs voisins anglais en amical (3-0). Ryan Giggs peut se réjouir d'avoir quelques jeunes prometteurs comme Ampadu, Ben Woodburn, Joe Rodon ou Neco Williams mais l'absence des deux tauliers offensifs et même 3, avec celle de Robson-Kanu (WBA) est préjudiciable devant. La sélection galloise sera du voyage pour le prochain Euro grâce à sa 2place dans son groupe des éliminatoires, derrière la Croatie. Ce Irlande – Pays de Galles s'annonce fermé et le pari nous « les deux équipes ne marquent pas » (qui couvre aussi le 0-0), passé lors des 5 dernières rencontres du Pays de Galles, semble encore bon à prendre.