Pronostic Irlande Norvège : Analyse, cotes et prono du match amical

La Norvège refroidit l’Irlande

A quelques jours du début du Mondial, certaines sélections en profitent pour peaufiner leur préparation pour les échéances à venir comme l'Euro 2024. L'Irlande et la Norvège, absentes au Qatar, disputent cette rencontre amicale dans cette optique. Lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, les Irlandais n'ont pas existé et ont fini en troisième position, loin derrière la Serbie et le Portugal. Ce fut également le cas lors de la dernière Ligue des Nations, malgré un succès probant face à l'Ecosse (3-0). Cette sélection souffre d'un manque de talent et attend l'émergence d'une nouvelle génération qui peine à arriver. Le sélectionneur Stephen Kenny est donc obligé de s'appuyer sur des éléments expérimentés comme les Coleman, McClean, Brady, Doherty, Egan, ou Hendrick. Au rayon des nouvelles têtes, Nathan Collins de Wolverhampton ou le jeune attaquant Evan Ferguson font partie des éléments en devenir. De son côté, la Norvège semble progresser saison après saison mais doit désormais le confirmer avec une qualification pour une compétition majeure. Troisième de son groupe derrière les Pays-Bas et la Turquie, la Norvège ne s'est pas qualifiée pour le Mondial. Dernièrement, les Norvégiens se sont retrouvés dans le coup pour monter en Ligue A de la Ligue des Nations mais ont manqué le coche lors de la dernière journée face à la Serbie en s'inclinant à domicile. Avec sa génération talentueuse, la Norvège espère retrouver ses belles heures comme ce fut le cas à la fin des années 90 avec la génération des Tore André Flo. Pour ce déplacement à Dublin, la sélection norvégienne pourra compter sur les Haaland, Odegaard, Elyounoussi, Thorsby, Meling, ou Sorloth. Supérieure sur le papier, la Norvège devrait confirmer sur la pelouse en dominant une sélection irlandaise en manque de renouveau.