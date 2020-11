Pronostic Irlande du Nord Slovaquie : Analyse, prono et cotes du barrage de l'Euro

Le fighting spirit de l'Irlande du Nord vient à bout de la Slovaquie

Présente en France en 2016 pour le premier Euro de son histoire, l'Irlande du Nord n'est plus qu'à une seule rencontre de pouvoir enchaîner sur un deuxième championnat d'Europe consécutif. Pour en arriver là, les Nord-Irlandais ont réussi une excellente prestation lors du match précédent en s'imposant face à la Bosnie de Dzeko et Pjanic lors de la séance de tirs aux buts. Huitième de finaliste lors de l'Euro 2016, l'Irlande du Nord propose un jeu britannique traditionnel basé sur le fameux « kick and rush » . Les Nord-Irlandais possèdent quelques éléments intéressants comme Evans de Leicester ou Dallas de Leeds. En attaque, l'expérimenté Lafferty est bel et bien présent mais devrait débuter sur le banc, tandis que Magennis et Washington devraient débuter. Solide à domicile comme elle l'a démontré pendant les éliminatoires face aux Pays Bas (0-0), l'Irlande du Nord peut poser des problèmes à la Slovaquie.

Comme l'Irlande du Nord, la Slovaquie était également du voyage en France en 2016 où elle s'est également inclinée en huitième de finale, face à l'Allemagne. Incapable de se qualifier directement pour le prochain Euro, la Slovaquie est passée par les barrages où elle a dominé au tour précédent, l'Irlande lors des tirs aux buts. Pas au mieux, les partenaires de Marek Hamsik ont remporté une seule rencontre lors des 9 dernières disputées et cela face à la modeste formation d'Azerbaïdjan. Dans une rencontre similaire à ce qui pourrait l'attendre ce jeudi, la Slovaquie s'est inclinée en Ecosse le mois dernier en Ligue des Nations (1-0). A domicile, les Nord-Irlandais et leur fighting spirit semblent en mesure de se qualifier pour un 2e Euro consécutif face à une Slovaquie privée de Skrtel.