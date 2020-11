Pronostic Irlande du Nord Roumanie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

L'Irlande du Nord reste en vie face la Roumanie

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Irlande du Nord Roumanie chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si l’Irlande du Nord avait surpris en réussissant à se qualifier pour l’Euro 2016, les Nord-Irlandais ont en revanche manqué le rendez-vous du Mondial russe et celui du prochain championnat d'Europe (défaite face à la Slovaquie jeudi dernier). Menés d’entrée, les partenaires de Davies sont revenus au score en toute fin de match pour s’offrir des prolongations avant de s'incliner. En Ligue des Nations, les partenaires d’Evans sont dans le dur avec une dernière place dans le groupe, et un seul point pris en... Roumanie. Ce week-end, l'Irlande du Nord n'a pas démérité sur la pelouse de l’Autriche mais elle s'est faire renverser par le leader en fin de match (défaite 1-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Avant-dernière équipe de cette poule, la Roumanie ratera elle aussi le prochain Euro. En difficultés ces derniers mois, les Roumains restent sur 2 défaites consécutives dans cette poule : en Norvège (0-4) et à domicile contre l'Autriche (0-1). Ce week-end, les Roumains devaient jouer à domicile la Norvège mais la sélection norvégienne a été mise en quarantaine après la détection d'un cas positif dans ses rangs et la rencontre a été reportée ou annulée. Privée de nombreux cadres (Chiriches, Stanciu, Grigore et Keseru), la Roumanie pourrait s'incliner chez une Irlande du Nord quasiment au complet et qui doit absolument l'emporter pour croire au maintien.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Irlande du Nord Roumanie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !