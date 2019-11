Pronostic Irlande du Nord Pays-Bas : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Les Pays-Bas valident leur qualif’ en Irlande du Nord !

Dans ce groupe C des qualifications à l'Euro 2020, l'Irlande du Nord abat sa dernière carte ce samedi soir face aux Pays Bas. Les joueurs irlandais sont dans l'obligation de s'imposer pour pouvoir espérer se qualifier. Les hommes de Michael O'Neill ont fait le job face aux modestes sélections du groupe : le Luxembourg et le Bélarus, en prenant le maximum de points. En revanche, les Nord Irlandais ont perdu contre l'Allemagne (0-2) et aux Pays Bas (3-1). Sur le papier, l'Irlande du Nord a son destin en main puisqu'elle affronte successivement la Hollande et l'Allemagne, soit deux excellentes formations européennes.

Absents des dernières compétitions internationales, les Pays Bas ont retrouvé de la confiance et affichent d'excellents résultats. Finalistes de la dernière Ligue des Nations, les Bataves sont en tête de leur groupe et une victoire les qualifierait pour l'Euro 2020. La nouvelle vague Oranje va tout mettre en œuvre pour décrocher ce succès en Irlande du Nord. La formation de Ronald Koeman se montre très plaisante offensivement et possède un effectif largement supérieur à celui de Michael O'Neill. Pour ce match, nous voyons les Pays Bas s'imposer en Irlande du Nord et retrouver les joies d'une compétition internationale.