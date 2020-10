Pronostic Irlande du Nord Autriche : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations B

L’Autriche s'impose en Irlande du Nord

Présente en France en 2016, l'Irlande du Nord n'est plus qu'à un match de pouvoir rééditer cette performance. En effet, les partenaires de Johnny Evans se sont qualifiés mercredi en Bosnie lors de la séance des tirs aux buts pour la finale des barrages et défieront la Slovaquie en novembre pour obtenir un ticket pour le prochain championnat d'Europe. Lors des derniers éliminatoires, l'Irlande du Nord a terminé à une belle 3e position de son groupederrière les 2 « grosses » sélections du groupe, à savoir les Pays Bas et l'Allemagne. Cette formation s'appuie sur la combativité, avec le fighting spirit pour leitmotiv. Dominée en Bosnie, l'Irlande du Nord a tenu et a été capable de revenir au score.

En face, l'Autriche fait partie des sélections en pleine progression. Absente du dernier Mondial russe, l'Autriche a décroché une place pour le prochain Euro en finissant en seconde position de son groupe derrière la Pologne. Cette sélection possède d'excellents éléments comme Alaba, Dragovic, Ilsanker ou Baumgartlinger. En milieu de semaine, l'Autriche a dominé la Grèce en match amical (2-1) avec une réalisation de Grbic, le joueur lorientais. En Ligue des Nations, les Autrichiens se sont imposés en Norvège (1-2) mais ont ensuite été surpris à domicile par la Roumanie (2-3). Pour cette rencontre, l'Autriche pourrait s'imposer face à une sélection nord-irlandaise fatiguée suite à sa qualification pour le dernier tour des barrages qui était le match le plus important de son rassemblement.