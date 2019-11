Pronostic Irlande Danemark : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Un match fermé entre l’Irlande et le Danemark

Dans ce groupe D des qualifications à l'Euro 2020, le Danemark et la Suisse devraient valider leur ticket pour la phase finale. Les Irlandais ont cependant encore un mince espoir. Pour cela, les hommes de McCarthy doivent s'imposer face au Danemark et espérer une défaite peu probable de la Suisse à Gibraltar. Lors de cette campagne, l'Irlande est restée invaincue à domicile, avec des victoires sur la Géorgie (1-0), Gibraltar (2-0) et un nul face à la Suisse (1-1), 3 matchs pauvres en but (même contre la modeste sélection de Gibraltar). Pour préparer cette rencontre face au Danemark, les Irlandais ont affronté la Nouvelle Zélande en amical, les protégés de McCarthy se sont tranquillement imposés (3-1). Vendredi, le Danemark a confirmé sa première place du groupe en dominant facilement Gibraltar (6-0). Huitièmes de finaliste lors du dernier Mondial, les Danois s'appuient toujours sur un bloc défensif solide pour accrocher des résultats. Le Danemark est par ailleurs invaincu lors de cette campagne avec 4 victoires pour 3 nuls. Danois et Irlandais étaient dans le même groupe de Ligue des Nations et s'étaient quittés sur un nul sans but à Dublin. A l'aller dans cette poule, les deux équipes s'étaient quitté sur un score de parité (1-1). Ce match s'annonce également pauvre en but le cut de 3 buts risque de ne pas passer, comme lors de tous les matchs de l'Irlande à domicile lors de ces qualifications.