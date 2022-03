Pronostic Irlande Belgique : Analyse, cotes et prono du match amical

La Belgique relance une dynamique face à l’Irlande

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Irlande Belgique :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

49nation au classement FIFA, l’Irlande ne sera pas du voyage pour le Qatar en fin d’année. En effet, les Irlandais ont manqué leur phase de groupe en terminant 3et assez loin des 2 premiers qui étaient la Serbie et le Portugal. La sélection irlandaise n’a plus participé à une phase finale de la coupe du Monde depuis 2002. Présente en France pour l’Euro 2016, l’Irlande a également manqué le rendez-vous du championnat d’Europe 2020. Ces non-qualifications confirment la perte de vitesse des Irlandais. Le sélectionneur Stephen Kenny n’a pas spécialement innové pour ce rassemblement en appelant les habituels Seamus Coleman, James McClean, Shane Duffy, Jeff Hendrick ou Conor Hourihane. Ces joueurs sont tous âgés de plus de 30 ans et sont sur le déclin à l’image d’un Seamus Coleman qui n’est plus le joueur qu’il était avant sa longue blessure. Au rayon des joueurs à suivre, le portier Kelleher qui a brillé avec Liverpool devrait être le nouveau titulaire de la sélection, tandis que Callum Robinson porte les espoirs irlandais sur le front de l’attaque.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Belgique possède une génération exceptionnelle mais n’a peut-être pas saisi sa chance lorsqu’elle s’est présentée. En effet, au sommet de leur art lors de la période 2016-2018, les Belges ont vu leur parcours s’arrêter en quart de finales face au Pays de Galles lors de l’Euro 2016 et en demi-finales contre la France en Russie lors du Mondial 2018. Lors de cette période, les Diables Rouges pratiquaient certainement l’un des jeux les plus agréables du foot modnial. Depuis, la Belgique semble avoir perdu de sa superbe à l’image d’un Eden Hazard en échec au Real Madrid et qui n’évolue plus à son meilleur niveau. Lors du championnat d’Europe 2020 joué l'été dernier, la Belgique a été logiquement battue en quart de finale par le futur champion, l’Italie. Récemment, les joueurs de Roberto Martinez ont connu une nouvelle désillusion en Ligue des Nations avec des revers face à la France (2-3) après avoir mené de 2 buts à la pause et contre l’Italie (1-2) lors du match pour la 3e place. En revanche, les Belges ont fait le taf et se sont tranquillement qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 en remportant leur groupe devant le Pays de Galles et la République Tchèque. Pour ce rassemblement, Martinez a laissé plusieurs cadres au repos puisque les Vertonghen, Witsel, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Courtois ou Lukaku n’ont pas été appelés. Les Belges conservent tout de même une équipe très compétitive avec les Tielemans, Doku, Batshuayi, Trossard, Thorgan Hazard, Saelemaekers ou Denayer. Supérieure à son adversaire, la Belgique devrait s’imposer en Irlande.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Irlande Belgique encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !