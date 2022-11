Pronostic Iran Etats-Unis : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du Monde 2022

250€ offerts chez Barriere Bet pour parier sur Iran - Etats-Unis

Nos pronostics sur Iran - Etats-Unis

L’Iran s’est relancé

Les Etats Unis croient en leurs chances

La continuité des 2 côtés

Les compos probables pour Iran - Etats-Unis :

Les USA réussissent leur coup

La sélection iranienne a connu un départ décevant dans cette Coupe du Monde en s'inclinant lourdement contre l'Angleterre (6-2). Tombée sur une sélection des Three Lions dans un bon jour, l’Iran avait cependant réussi à montrer quelques bribes de son potentiel en inscrivant deux buts par le joueur du FC Porto, Taremi. Ce revers inquiétant contrastait avec l’impression laissée lors du dernier Mondial, où la sélection iranienne avait tenu tête à l’Espagne et au Portugal. Lors de son second match au Qatar, l’Iran a affiché un visage nettement différent puisqu’elle a pris le dessus sur le Pays de Galles. En danger en début de match, la bande à Carlos Queiroz a ensuite contrôlé la rencontre. Après avoir touché les montants à deux reprises, la sélection iranienne a profité de l’expulsion logique du portier gallois Hennessey en toute fin de rencontre pour faire la différence lors des arrêts de jeu par Cheshmi et Rezaeian. Cette victoire a totalement relancé l’Iran qui occupe la seconde place du groupe derrière l’Angleterre. En enregistrant un nul lors de cette dernière rencontre, les Iraniens devraient être en mesure de se qualifier.Les Etats Unis avaient raté la qualification pour le Mondial 2018 mais se sont bien repris en remportant la Gold Cup l’an passé en dominant le Mexique en finale. Depuis la non-qualification pour la Coupe du Monde 2018, les Américains se sont attachés à bâtir une équipe compétitive pour le Qatar. En terminant en seconde position des éliminatoires de la zone Concacaf derrière le Canada, les Etats Unis ont décroché leur place pour ce Mondial. Pour leurs débuts dans cette Coupe du Monde, les partenaires de Pullisic ont livré 45 premières minutes de très bonne facture face au Pays de Galles, avec l’ouverture du score logique de Timothy Weah. Le changement tactique opéré par les Gallois à la pause a ensuite perturbé les plans américains, qui ont concédé l’égalisation. Cette difficulté d’adaptation peut s’expliquer par la jeunesse de cette équipe, qui s’appuie sur de nombreux jeunes évoluant en Europe. Lors de la seconde journée, les Etats Unis ont affronté l’Angleterre et ont laissé la meilleure impression lors de ce match sans vainqueur (0-0). Le milieu de terrain composé par Musah, Adms et McKennie a notamment pris le dessus sur leurs alter-ego anglais. Avec un peu plus de réussite, la sélection américaine aurait même pu s’imposer comme lors de cette frappe de Pullisic sur la barre. Au final, les Yankees ont pris un point qui leur permet de jouer cette rencontre décisive face à l’Iran. Pour cette dernière rencontre, les Etats Unis ont une mission simple : s’imposer pour entrevoir les 8e de finale.L’Iran et les Etats Unis ont réalisé leur meilleure prestation de la Coupe du Monde lors de la dernière journée, ce qui devrait pousser leur coach à reconduire leur XI. Pour affronter le Pays de Galles, Carlos Queiroz avait notamment décidé d’aligner Azmoun sur le front de l’attaque. Ce choix a été payant puisque l’attaquant du Bayer a été l’un des meilleurs joueurs sur la pelouse. De son côté, Taremi n’a pas marqué mais a provoqué l’expulsion du portier gallois Hennessey. Ces deux éléments sont prépondérants pour décrocher la qualif’ pour les 8e de finale.En face, les Etats Unis s’appuient sur leur star, Christian Pullisic. Le joueur de Chelsea a livré une rencontre intéressante et sera une nouvelle fois le leader offensif des Yankees avec Weah. Le gros point fort des USA contre l’Angleterre a été le milieu de terrain avec l’excellent capitaine Adams, le percutant Musah et un McKennie pas avare d’efforts.: Beiranvand (ou H.Hosseini) - Rezaeian, M.Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi - Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi - Azmoun, Taremi.: Turner - Dest, Zimmerman, Ream , Robinson - Musah, Adams, McKennie - Pulisic, Sargent, Weah.L’Iran et les Etats Unis sont montées en puissance lors de leur dernière rencontre. Ce mardi, Iraniens et Américains s’affrontent pour décrocher leur ticket pour les 8e de finale. Solide lors des 2 premiers matchs, les USA vont devoir élever leur niveau de jeu notamment sur le plan offensif pour prendre le dessus sur une sélection iranienne qui va tout mettre en œuvre pour accrocher une place parmi les 16 meilleures équipes mondiales.Retrouvez le Pronostic Iran Etats-Unis encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !