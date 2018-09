Pronostic Inter Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Du jeu pour sortir la tête de l'eau !

Dans ce groupe B de Ligue des champions très relevé, un premier choc nous est offert dès ce mardi avec l'opposition entre l'Inter et Tottenham. Le début de championnat de l'Inter est catastrophique avec seulement une victoire au compteur. Ambitieux à l'intersaison, le club milanais se retrouve déjà sous pression. Pour cette rencontre, Spalletti devrait être privé de Lautaro Martinez (arrivé au mercato), mais le reste de son effectif est disponible. Mauro Icardi, remplaçant lors des deux derniers matchs, devrait retrouver sa place et le capitanat face aux. Le réveil du numéro 9 argentin est attendu car il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Offensivement, l'Inter possède d'autres joueurs capables de faire la différence à tout moment comme Perišić, Nainggolan, Politano ou Baldé.Du côté de Tottenham, Mauricio Pochettino s'est distingué à l'intersaison en ne recrutant aucun nouveau joueur pour son équipe. Le début de saison lui a donné raison avec 3 victoires consécutives, puis le technicien argentin a vu son capitaine Lloris se blesser. Depuis, lesont concédé deux défaites à Watford (3-2) et à domicile contre Liverpool (2-1). Les Londoniens ont toujours marqué cette saison, mais ont aussi quasiment toujours encaissé des buts (sauf à Old Trafford où les Mancuniens avaient été très décevants). Si Dele Alli ne sera pas rétabli, Pochettino pourrait donner du temps de jeu à Son, revenu des Jeux asiatiques et qui fut excellent la saison passée, ou encore à Lamela, buteur contre Liverpool après sa rentrée en jeu. Cette rencontre entre deux équipes en recherche de victoires s'annonce ouverte et des buts sont à prévoir de part et d'autre. D'autant que les précédents face-à-face entre l'Inter et Tottenham ont donné lieu à beaucoup de buts (19 buts en 4 matchs)