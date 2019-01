Pronostic Inter Sassuolo : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Inter veut se défaire de sa bête noire Sassuolo

Suite à sa défaite face à la Juventus (1-0), l'Inter s'est parfaitement relancé fin 2018 avec 3 victoires et un nul. Pour leur première sortie de l'année, les Nerazurri se sont baladés en Coupe contre Benevento (6-2), le week-end dernier. A Giuseppe Meazza, les Intéristes avaient mal débuté la saison avec un nul contre le Torino et une défaite face à Parme. Mais depuis, les Milanais ont remporté leurs 7 rencontres de Serie A. Les 6 dernières victoires à domicile l'ont été sans concéder de but. Cette solidité à domicile s'est vérifiée au niveau européen avec une victoire sur Tottenham, et des nuls contre le Barca et le PSV. Un seul match de l'Inter en championnat a offert plus de 4 buts à domicile (face au Genoa).

L'Inter affronte sa bête noire Sassuolo. Les partenaires de Berardi ont remporté les 4 derniers duels et mènent 8-4 lors des 12 dernières confrontations. Les hommes de De Zerbi restent sur trois défaites consécutives, dont une très lourde à domicile face à l'Atlanta. Sassuolo a réalisé deux très bons premiers mois en Serie A, puis s'est écroulé, ne comptant que 2 victoires au cours des 13 derniers matchs.