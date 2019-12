Pronostic Inter Roma : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Inter confirme sa 1re place face à la Roma

L’Inter est un sérieux rival pour la Juventus dans la quête d’un nouveau. Le week-end dernier, lesont repris la tête du championnat en s’imposant à domicile face à la SPAL (2-1) pendant que la Juve a perdu des points à domicile face à Sassuolo (2-2). En pleine forme depuis le début de saison, Lautaro Martinez s’est montré encore à son avantage avec un doublé, même s'il a aussi raté des occasions. Le taureau argentin a inscrit 8 buts en Serie A et vient de marquer à 5 reprises lors des 3 dernières rencontres. Un homme n’est pas étranger à la très bonne saison de l’Inter, Antonio Conte. Le technicien italien, renommé pour gagner des titres grâce à la solidité et au réalisme qu'il insuffle aux équipes qu'il dirige, confirme sa réputation en ce début de saison. Le technicien a construit une équipe solide et qui peut compter sur deux très bons attaquants avec Martinez et Lukaku.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐L’Inter n’aura pas la tâche facile face à une équipe romaine en forme. La Louve vient en effet de remporter ses trois dernières rencontres toutes compétitions confondues en marquant 3 buts à chaque rencontre. L’équipe de Paulo Fonseca est actuellement à la 5place de Serie A, à seulement 2 points du rival romain, actuel troisième. La Roma a remporté 5 de ses 6 derniers matchs en Serie A et va tout faire pour stopper la série de l’Inter. Mais solide à domicile (5 victoires, 1 nul et 1 défaite), cet Inter en pleine confiance devrait confirmer sa place de leader en s’imposant face à des Romains qui ont tout de même perdu 2 de leurs 4 derniers matchs à l'extérieur (sur les pelouse de Gladbach en C3 et de Parme en Serie A).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Roma détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !