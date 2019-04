Pronostic Inter Roma : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L'Inter solide à domicile face à l'AS Roma

Malgré une certaine irrégularité, l'Inter figure à une intéressante 3place en Serie A avec 6 points d'avance sur la 5place, non qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Lesont tout de même remporté 4 de leurs 6 derniers matchs de championnat, pour 1 défaite et 1 match nul, et restent sur une victoire acquise chez le relégable Frosinone (3-1). Bien partis pour s'adjuger une place dans le Top 4, les hommes de Luciano Spalletti ne devraient pas manquer de motivation pour prendre le dessus, devant leurs tifosi, sur un concurrent direct.Car en effet, la Roma est également à la lutte pour accrocher un ticket pour la C1. Habitués au podium ces dernières saisons, lesont globalement déçu cette année et figurent au 5rang du classement avec 1 point de retard sur la 4place et 6 sur son adversaire du jour. Si le club de la Louve reste sur 2 victoires, acquises sur la plus petite des marges, lors des 2 dernières journées, les critiques n'ont pas pour autant cessé et l'arrivée sur le banc de l'entraîneur peu joueur Claudio Ranieri fait craindre pour cette équipe romaine. Incapable de s'imposer face aux équipes classées dans le Top 4 cette saison, les partenaires de Danielle De Rossi pourraient à nouveau éprouver des difficultés à Giuseppe Meazza ce samedi. A noter que les 9 derniers matchs disputés à la maison par l'Inter n'ont jamais dépassé les 3 buts.