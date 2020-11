Pronostic Inter Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Inter – Real Madrid : des buts de chaque côté comme à l’aller

Annoncés comme les grands favoris de ce groupe B, le Real Madrid et l'Inter occupent pourtant les deux dernières places du groupe. Cependant, tout est encore possible puisqu'au lancement de cette 4journée les 4 équipes de cette poule sont séparées par seulement 3 points. Le club italien a débuté sa campagne par un nul à domicile face aux Allemands du Borussia Dortmund (2-2). Désireux de se rattraper, les hommes d'Antonio Conte n'ont pu faire mieux qu'un nul face au Shakhtar (0-0) malgré plusieurs occasions. Lors du match aller face aux Merengue, les Intéristes se sont retrouvés menés de deux buts mais ont fait leur retard par Martinez et Perisic. Un but de Rodrygo dans les dernières minutes les a privé d'un point mérité (défaire 3-2). En Serie A, l'Inter pointe à la 5place avec 5 points de retard sur le grand rival du Milan AC. Ce week-end, le terrible duo composé par Lukaku et Lautaro Martinez a renversé à lui seul le Torino (4-2) dans un nouveau match avec des buts des deux côtés. De son côté, le Real Madrid est très mal parti en Ligue des Champions avec une défaite d'entrée face à un Shakhtar handicapé par de nombreuses absences (2-3). Ensuite, malgré une prestation d'ensemble intéressante, le club madrilène s'est retrouvé mal embarqué en Allemagne face à Gladbach'. Menés de 2 buts, les hommes de Zidane ont réussi à égaliser dans les dernières minutes de la rencontre (2-2). Lors de la dernière journée, le Real a signé une importante victoire face à l'Inter qui le replace dans la course aux huitièmes de finale. En Liga, à l'image de plusieurs grosses écuries européennes, le club madrilène se cherche et reste sur deux contre-performances face à Valence (4-1) et Villareal (1-1) dans de nouveaux matchs à buts. Comme à l'aller, on devrait voir un match ouvert avec des buts de chaque côté entre deux équipes qui marquent et encaissent beaucoup.