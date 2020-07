Pronostic Inter Naples : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Inter remporte le choc face au Napoli

L'Inter Milan a réalisé une saison intéressante pour la première année d'Antonio Conte à sa tête. Le coach italien est en train de construire une équipe capable de lutter pour le titre et sur la scène européenne. Les Nerazzurri sont actuellement 2e de Serie A, à 7 points de la Juve, et avec seulement un point d'avance sur l'Atalanta. Après deux nuls consécutifs face à la Roma et la Fiorentina, l'Inter s'est repris ce week-end face au Genoa, qui lutte pour le maintien. Les Intéristes se sont tranquillement imposés (3-0) sur un doublé de Romelu Lukaku et une réalisation d'Alexis Sanchez. Depuis la reprise des compétitions, les partenaires de Lautaro Martinez n'ont perdu qu'une seule rencontre, face à Bologne.

L'arrivée de Gennaro Gattuso a relancé le Napoli lors de cette seconde partie de saison. Les Napolitains ont remporté la Coupe d'Italie face à la Juventus et ont ainsi d'ores et déjà assuré une qualification européenne. 7e du classement, les partenaires d'Insigne comptent 5 points de retard sur la Roma, en 5e position de Serie A, qui qualifie directement pour l'Europa League. Lors de la dernière journée, le Napoli s'est imposé au San Paolo face à Sassuolo (2-0). Pour cette affiche, l'Inter devrait s'imposer et consolider sa seconde place au classement face à un adversaire qui n'a plus beaucoup d'objectif.