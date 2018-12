Pronostic Inter Naples : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Naples peut ramener un résultat de chez l'Inter Milan

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Inter - Napoli :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 18journée de Serie A met aux prises le troisième (l’Inter) au deuxième (le Napoli). Les Intéristes restent sur une prestation décevante, samedi, face au Chievo Vérone (1-1) et ont seulement remporté une rencontre lors des 6 derniers matchs. Les hommes de Spalletti ont connu un très bon passage en septembre et octobre, mais ils marquent le pas actuellement. Placés idéalement Champions League après 4 journées, lesse sont écroulés sur leurs derniers matchs, se faisant rattraper par Tottenham. Lors des gros chocs, les rencontres de l’Inter cette saison se sont toujours terminées sur des scores étriqués, avec moins de 4 buts.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Contrairement à l'Inter, le Napoli a su se relancer après son élimination en Champions League. Tombés dans un groupe extrêmement difficile, les hommes d’Ancelotti sont sortis avec les honneurs après avoir fait douter le PSG et Liverpool. En Serie A, les Napolitains ont seulement perdu deux matchs, face à la Sampdoria lors d'un jour sans, et face au leader incontesté la Juventus (3-1). Les 7 dernières confrontations entre les 2 formations se sont terminées avec moins de 4 buts. Le Napoli se déplace à Milan avec pour ambition de conserver au moins leur avance sur l'Inter. Pour ce match, nous voyons les Napolitains en mesure d’accrocher au moins un nul dans un match à 3 buts ou moins.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€ en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec