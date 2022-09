Pronostic Inter Milan Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter prend le Toro par les cornes

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Inter - Torino :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vice-championne d’Italie, l’Inter n’arrive pas à hausser son niveau sur ce début de saison contre des adversaires de taille. Lesde Simone Inzaghi sortent de deux défaites contre leur rival, l’AC Milan (3-2), dans le derby et le Bayern (0-2) mercredi en ouverture de la campagne de Ligue des Champions. Pour ce troisième match de suite à Giuseppe-Meazza, les Milanais sont en quête d’un rebond pour améliorer non seulement leur rendement de trois victoires et deux défaites en Serie A. Mais également en prévision de leur déplacement en milieu de semaine prochaine à Plzen, où ils ne devront pas se manquer pour rester en bonne posture dans leur groupe de la mort en C1. Malgré un début de saison délicat, l’Inter (8de Serie A) a su tenir son rang face à des équipes à sa portée comme Lecce (1-2) et la Spezia (3-0) dès l’entame du championnat.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Dixième de Serie A la saison dernière, le Torino dresse des premiers résultats intéressants et ferme le top 6 après cinq journées. Le club turinois a pris la plupart de ses points (10/15) contre les promus. En effet, il a dominé les nouveaux arrivants Monza (1-2), Cremonese (1-2) et Lecce (1-0). Il a été logiquement plus difficile de produire du jeu contre les grosses écuries que sont la Lazio (0-0, 20 août) et le leader, l’Atalanta (défaite 3-1, 1er septembre), qui lui a infligé son unique défaite jusqu’à maintenant. Le Toro montre ainsi qu’il a su digérer les départs de ses tauliers Bremer (Juventus) en défense et Andrea Belotti (AS Rome) à l’avant. Son meilleur buteur n’est autre que le Marseillais Nemanja Radonjic, qui compte deux réalisations.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(312€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Torino détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !