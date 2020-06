Pronostic Inter Milan Sampdoria : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Inter Milan redémarre bien face à la Sampdoria

Auteur d'une grosse saison sur le plan national, l'Inter de Milan redevient une très grande équipe de ce championnat. Après une longue periode de disette, la bande d'Antonio Conte est redevenue une équipe trés attractive. Sous la houlette de grands joueurs qui ont rejoint l'équipe comme Erkisen, Lukaku ou encore le jeune Lautaro Martinez convoité par les plus grandes équipes du monde, l'Inter est 3e et va sans doute qualifier pour la prochaine Ligue des champions. En revanche, les Intéristes sont désormais trop loin du duo de tête composé de la Lazio et de la Juve, ayant perdu avant la pause contre la Lazio à l'Olimpico (2-1) et face à la Juventus dans le Piémont (2-0).

En face, la Sampdoria est un peu moins alléchante que la saison précédente. En l'espace de deux ans, des joueurs importants comme Torreira ont quitté le navire. Si Fabio Quagliarella continue de mettre quelques buts en série A, le meilleur marqueur du championnat la saison passée avec 26 buts en 37 rencontres ne rajeunit pas. Seizième de Serie A, la Sampdoria est à la rue au classement, à seulement 1 point de la zone rouge et de la 18eplace occupée par Lecce. Avant la pause, la formation génoise a fait du bon travail avec deux victoires lors des 3 dernières journées (Hellas, Torino) mais une grosse défaite face à la Fiorentina (1-5). Sur la pelouse de l'Inter, la Sampdoria devrait logiquement perdre ce match.