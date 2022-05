Pronostic Inter Milan Sampdoria : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter fait le job face à la Sampdoria

Champion d'Italie la saison dernière, l'Inter n'est plus maître de son destin lors de cette dernière journée de Serie A. En effet, le Milan AC est dans une position favorable pour remporter le Scudetto puisqu'il doit seulement éviter la défaite sur la pelouse de Sassuolo. Les hommes de Simone Inzaghi vont s'attacher à faire leur part du travail en s'imposant face à la Samp' et auront un œil attentif au résultat de leurs grands rivaux. Lesdoivent certainement regretter leur contre-performance en match en retard sur la pelouse de Bologne (défaite 2-1), qui aurait pu leur permettre de reprendre la tête du classement. Malgré un effectif qui a connu des départs importants lors du mercato estival, l'Inter s'est montré compétitif lors de toutes les compétitions avec un 8de finale de ligue des Champions face à Liverpool (2-1 en cumulé), et surtout les titres en Super Coupe d'Italie et en Coppa Italia. La formation intériste a remporté ses trois dernières rencontres de championnat face à l'Udinese, Empoli et le week-end dernier à Cagliari (1-3). Lautaro Martinez finit fort cette saison avec un doublé inscrit contre les Sardes qui portent son total à 21 réalisations.

En face, la Sampdoria est officiellement maintenue en Serie A et ne joue plus rien lors de cette ultime journée de championnat. La Samp' a connu une saison difficile alors qu'elle possède un effectif intéressant. La longue blessure de l'ailier danois Damsgaard, pépite du dernier Euro, a certainement été préjudiciable pour le club génois. La Samp' a assuré son maintien en remportant ses deux derniers matchs à domicile face au Genoa et contre la Fiorentina (4-1) le week-end dernier. Les affrontements entre l'Inter et la Samp' sont souvent riches en buts, lors du match aller les deux formations s'étaient quittées sur un nul (2-2) alors que l'an passé, l'Inter avait surclassé la Sampdoria (5-1) à Giuseppe Meazza. Pour cette dernière rencontre de la saison, l'Inter devrait faire le taf face à une équipe de la Samp' qui ne joue plus rien dans un match agréable avec plus de 3 buts.