Pronostic Inter Milan Salernitana : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter à la relance face à la Salernitana

Le champion d'Italie en titre, l'Inter Milan, connaît quelques semaines compliquées avec plusieurs résultats décevants. Battus par Liverpool à domicile (0-2) en 8de finale aller de la C1, les Intéristes restent surtout sur 4 journées de Serie A sans la moindre victoire. En effet, les hommes de Simone Inzaghi se sont inclinés contre le Milan AC et Sassuolo, pour des nuls contre le Napoli et le Genoa. Cette mauvaise passe a permis aux rivaux du Milan AC et du Napoli de leur passer devant, aux commandes de la Serie A. L'Inter est cependant toujours en course pour le Scudetto puisqu'il n'accuse que 2 points de retard sur ces deux formations. De plus, cette 28journée de Serie A nous offre un choc entreetdimanche soir. Le problème de l'Inter lors des dernières rencontres est son inaptitude à conclure ses opportunités. Ce manque d'efficacité coûte cher dans une période cruciale pour le titre. Lesrestent sur deux journées de championnat sans marquer alors que le club milanais possède la meilleure attaque du Calcio. En milieu de semaine, les Intéristes ont fait le nul contre le Milan AC en demi-finale de la Coppa Italia dans un nouveau match où les attaquantsn'ont pas trouvé le chemin des filets (0-0). Ce match nul à San Siro, mais "à l'extérieur", est cependant sans doute bon pour la confiance et le réveil des Dzeko, Martinez ou Sanchez pourrait intervenir pour la réception de la Salernitana, pire défense du championnat.En face, la Salernitana a quasiment un pied en Serie B puisqu'elle accuse 10 points de retard sur le 1non relégable, Cagliari. Promus cette saison, lesne lâchent pourtant pas leur espoir de maintien comme le montrent les 4 derniers nuls consécutifs obtenus face à la Spezia, le Genoa, Bologne et surtout lors de la réception du Milan AC (2-2). Cependant, partager les points ne permet pas de progresser au classement, le Genoa (19) le sait aussi. Pour la réception de l'Inter, la Salernitana pourrait être privée de Franck Ribéry. En effet, le joueur français a été mis au repos suite à un accident de circulation en début de semaine. Déterminé à se replacer dans la course au Scudetto, l'Inter devrait se reprendre face à la lanterne rouge et sa défense gruyère (+ de 2 buts encaissés par match en moyenne).