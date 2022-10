Pronostic Inter Milan Plzen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L'Inter Milan valide sa qualification face à Plzen

Grâce à sa double confrontation très bien négociée face au Barça (victoire 1-0 à San Siro et nul obtenu au Camp Nou 3-3), l'Inter n'est qu'à une victoire de la qualification pour les 8de finale. En dehors de ces deux matchs, les Milanais ont perdu logiquement à domicile face au leader bavarois (0-2), pour une victoire au match aller sur la pelouse du Viktoria Plzen (0-2). Moyen en début de saison, l'Inter va mieux puisqu'il reste sur 4 victoires et 1 nul à Barcelone toutes compétitions confondues, et sur 3 succès consécutifs en Serie A. Vainqueur de la Fiorentina en Toscane au terme d'un match fou ce week-end (3-4), l'Inter est remonté à la 7place du classement. Encore buteur, Lautaro Martinez a mis un doublé et affiche déjà 7 buts cette saison.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Dernier de cette poule, le Viktoria Plzen reste à 0 point après 4 journées. Encaissant trop de buts, le club tchèque a donc perdu ses 4 premiers matchs : face à l'Inter à l'aller (0-2), sur la pelouse de Barcelone (5-1), et dans sa double confrontation face au Bayern (défaites 5-0 et 2-4). Si Plzen est en tête de son championnat de République Tchèque, il vient de se faire sortir de sa coupe nationale et ne semble pas faire le poids dans cette poule avec 16 buts encaissés en 4 matchs. Encore plus en difficultés à l'extérieur qu'à domicile sur ses premières rencontres, Plzen devrait logiquement perdre assez largement chez des Intéristes qui vont mieux et qui ont la qualification au bout des 3 points.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(266€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(344€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Milan Plzen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !