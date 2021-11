Pronostic Inter Milan Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter ne veut pas laisser s'échapper Naples

Ce dimanche, l’Inter champion en titre reçoit l’actuel leader de Serie A, le Napoli. Actuellement, lespointent en 3position avec 7 points de retard sur le duo milano-napolitain qui domine la Serie A. Lors de la dernière journée, les Intéristes ont raté l’occasion de rapprocher des Rossoneri en concédant le nul dans le derby (1-1), dans un match marqué par le penalty manqué de Lautaro Martinez. En s’imposant face au Napoli, l’Inter pourrait réduire l’écart face à un adversaire direct. Solides depuis le début de saison en Serie A, les hommes de Simone Inzaghi n’ont perdu qu’une seule rencontre, sur la pelouse de la Lazio (3-1). A domicile, l’Inter a fait le job face à des formations à sa portée et a été tenu en échec par la Juventus et l’Atalanta qui disputent la Ligue des Champions. Au niveau de l’effectif, Inzaghi s’appuie sur son duo Dzeko – Martinez, capable de martyriser toutes les défenses dans un bon jour. De plus, avec les Perisic, Correa, Calhanoglu, l’Inter dispose d’éléments percutants capables de faire la différence. En revanche, les Milanais ne pourront pas compter sur leur défenseur néerlandais De Vrij et sur l’attaquant chilien Alexis Sanchez, tous deux blessés. Absent avec la Bosnie, Dzeko (7 buts en 12 matchs de championnat) devrait pouvoir s'imposer.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Napoli est donc la très belle surprise de ce début de saison. En effet, après 12 journées, les hommes de Spaletti ont pris les commandes de la Serie A en réalisant un parcours quasiment parfait avec 10 succès et 2 nuls. Seuls la Roma et Vérone lors de la dernière journée ont réussi à prendre un point contre les Napolitains. Touché durement par la crise du Covid, le Napoli n’a pas pu investir lors du mercato et s’est surtout appuyé sur les joueurs déjà en place avec les Lozano, Politano, Koulibaly, Ruiz ou Insigne. L’ancien Lillois Osimhen se montre de plus en plus important au sein de l’effectif napolitain comme le montre ses 9 buts inscrits toutes compétitions confondues. Déterminé à se rapprocher de son adversaire et invaincu à domicile en Serie A depuis le début de saison, l’Inter devrait au moins accrocher un nul face au Napoli dans une rencontre avec plus d’un but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Naples détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !