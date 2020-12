Pronostic Inter Milan Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan se console en Serie A face à Naples !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Inter - Napoli chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Eliminé de toutes compétitions européennes suite à son match nul face au Shakhtar Donetsk lors de la dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions, l’Inter est désormais totalement tourné vers la Serie A, et vers un trophée qui les fuit depuis 10 ans. Nommé à la tête des Nerazzurri pour remporter des titres, Antonio Conte est sous pression. Lors de sa première saison à la tête des Lombards, les Intéristes ont fini vice-champions en Serie A et finalistes de l’Europa League. Sur le plan national, l’Inter est actuellement en 2position derrière le Milan AC. Dans le Calcio, les Nerazzurri sont sur une excellente dynamique avec 7 matchs sans la moindre défaite et surtout 4 dernières victoires consécutives. Le week-end dernier, les Intéristes sont allés s’imposer en Sardaigne face à Cagliari (1-3) avec une nouvelle réalisation de Lukaku. Le buteur belge a inscrit 9 buts depuis le départ de cette saison. Essentiel dans le dispositif de l’Inter, Lukaku forme un excellent duo avec Lautaro Martinez. L’Argentin connaît en revanche un passage compliqué avec plusieurs opportunités gâchées lors des derniers matchs.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Le Napoli se présente à Giuseppe Meazza en tant que 4de Serie A, malgré un match perdu sur tapis vert (face à la Juve). Les Napolitains viennent également de valider leur place en seizième de finale de l’Europa League en remportant leur groupe devant la Real Sociedad. En Serie A, les hommes de Gattuso restent sur trois victoires consécutives face à la Roma, Crotone et le week-end dernier face à la Sampdoria. Le Napoli s’est retrouvé mené à domicile par la Samp’ mais a su renverser grâce à un Hirving Lozano inspiré, buteur et passeur décisif. La bande à Gattuso, hormis contre la Roma, rencontre des difficultés cette saison lors des grosses affiches avec des défaites face à Sassuolo et le Milan AC. Totalement tourné vers la Serie A, l’Inter semble en mesure de s’imposer à domicile face au Napoli.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Inter Napoli détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !