Pronostic Inter Milan Liverpool : Analyse, pronos et cotes doublées sur le 8e aller de Ligue des champions

Liverpool se sort du piège intériste!

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

Profitez de la promo cotes doublées chez Winamax :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Inter Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d’Italie en titre, l’Inter est encore dans le coup pour conserver la Serie A. En effet, actuellement, les hommes de Simone Inzaghi pointent en 2e position du championant avec un seul point de retard sur le grand rival de l'AC Milan. Les Intéristes viennent de vivre des semaines particulièrement intenses puisqu'ils ont remporté la Supercoupe d’Italie face à la Juventus (2-1) avant de perdre des points en championnat. En effet, lesviennent de disputer deux grosses affiches en Serie A avec un revers face à l'AC Milan (2-1) et un nul le week-end dernier à Naples (1-1), 3du classement. En milieu de semaine dernière, l’Inter s’est également qualifié pour les demi-finales de la Coppa Italia en prenant le dessus sur la Roma (2-0). Au prochain tour, les partenaires de Barella retrouveront l'AC Milan pour décrocher une place en finale. La baisse de régime de l’Inter peut s’expliquer notamment par un Lautaro Martinez moins efficace. En effet, l’international argentin n’a plus marqué depuis 6 rencontres avec son club. Pour la réception de Liverpool, Inzaghi sera privé de Barella, mais aussi de la recrue Gosens et du joker Correa.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Finaliste de la Ligue des champions en 2018, puis vainqueur en 2019, le Liverpool de Jürgen Klopp connaît les ingrédients nécessaires pour aller loin. Le club anglais a hérité d’un 8e compliqué face au champion d’Italie, l’Inter en pleine progression lors des dernières saisons, mais qui n'a plus atteint les 1/4 depuis 2011. Pour arriver à ce stade des 8de finale, lesont réalisé une phase de groupes parfaite en remportant tous leurs matchs. Liverpool était pourtant tombé dans une poule relevée avec l’Atlético (champion d’Espagne), l'AC Milan (actuel leader de Serie A) et Porto (en tête au Portugal). Excellents depuis le début de saison, lesont récemment obtenu leur ticket pour la finale de la Carabao Cup en dominant Arsenal. En Premier League, les protégés de Klopp sont à 9 points (avec un match en retard à jouer) d'une équipe de Manchester City quasiment parfaite et qui ne connaît pas de baisse de régime. Privé de ses 2 stars pendant la CAN, Liverpool a parfaitement négocié ce passage et s’est même renforcé avec l’arrivée de Luis Diaz lors du mercato hivernal. Difficile vainqueur de Burnley dimanche dernier (0-1), la formation anglaise arrive à Milan avec un effectif quasiment au complet. Beaucoup plus habitué à briller sur la scène européenne ces dernières années, Liverpool pourrait se sortir du piège intériste dès le match aller et prendre une option sur la qualification.- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire de Liverpool et gagnez- La cote du match nul et celle de l'Inter sont également doublées si vous ne voyez pas Liverpool gagner. (Vous pouvez miser 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné.)- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ ce MyMatch pour tentez de gagneravecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavec► Profitez des cotes doublées proposées par Winamax sur tous les 8es de finale aller de C1 mardi et mercredi :Retrouvez le Pronostic Inter Liverpool encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !