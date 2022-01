Pronostic Inter Milan Juventus Turin : Analyse, cotes et pronostic de la SuperCoupe d'Italie

L’Inter Milan confirme sa suprématie face à la Juventus

L'Inter Milan a mis fin au règne de la Juventus qui a dominé la Serie A pendant 9 saisons. Lessont repartis sur les mêmes bases lors de ce nouvel exercice puisqu'ils occupent la tête du classement avec 6 points d'avance sur le troisième, le Napoli. Leur principal rival pour le titre devrait être le voisin du Milan AC qui colle aux basques de l'Inter, à 1 point, mais avec 1 match joué en moins. Le club lombard a pourtant connu une intersaison agitée avec les départs de Conte, Lukaku et Hakimi, trois des grands acteurs du titre de la saison passée, bien remplacés par Simone Inzaghi, Dzeko et Dumfries. L'ancien coach de la Lazio réalise un excellent travail dans son nouveau club qui propose désormais un jeu plus offensif. L'Inter possède d'ailleurs la meilleure attaque de Serie A, loin devant une Atalanta pourtant réputée pour son attaque folle. Dans le championnat, l'Inter est en grande forme avec 8 victoires consécutives. Le week-end dernier, les Intéristes se sont défaits de la Lazio (2-1) grâce à des réalisations de Bastoni et Skriniar. En plus de cet excellent parcours en Serie A, l'Inter va disputer les 8es de finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Pour cette SuperCoupe d'Italie, Inzaghi devrait aligner son équipe type avec les Martinez, Brozovic, Calhanoglu ou De Vrij.

En face, la Juventus connaît une nouvelle saison délicate après la perte du titre l'an passé. Les Bianconeri ont connu une entame laborieuse en Serie A mais vont mieux depuis quelques semaines. La Vieille Dame se trouve cependant hors du Top 4, en cinquième position, avec 3 points de retard sur l'Atalanta (qui compte un match en retard). Invaincue lors des 7 dernières journées de Serie A (5 victoires et 2 nuls), la Juve vient de réaliser une prestation incroyable au stade Olympique face à la Roma. Mené 3-1 en début de 2période, la Vieille Dame a remonté son handicap pour s'imposer au final face aux Giallorossi (3-4). Le portier Szczesny a été décisif dans cette rencontre en repoussant un penalty de Pellegrini en fin de rencontre. Sans être exceptionnelle, la Juventus a peut-être signé son match référence cette saison. Problème, l'excellent Chiesa s'est blessé sur ce mtch. Expulsé en fin de rencontre face à la Roma, De Ligt va manquer ce choc face à l'Inter, tout comme le précieux Cuadrado. Chiellini devrait venir épauler Rugani en défense centrale puisque Bonucci est quant à lui blessé. Pour cette SuperCoupe d'Italie disputée à San Siro, l'Inter devrait confirmer sa supériorité face à la Juve en décrochant ce titre.