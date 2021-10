Pronostic Inter Milan Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter dompte la Juve

La 9journée de Serie A nous offre plusieurs affiches avec notamment un Inter – Juventus. La formation nerazzurri a stoppé l'an passé la série de victoires de la Juve en Serie A. 10 ans après son dernier scudetto, l'Inter de Conte s'est imposé brillamnet l'an passé en dominant le championnat, porté par son duo d'attaque Martinez – Lukaku. Touché par des problèmes financiers, le club intériste a vendu deux de ses stars, à savoir le marocain Hakimi mais aussi l'international belge Lukaku. Pour compenser ces départs, l'Inter a misé sur Correa et Dzeko, coutumiers de la Serie A. Depuis le début de saison, la formation lombarde se montre régulière avec une troisième place au classement général. En revanche, les hommes de Simone Inzaghi n'arrivent pas à suivre le rythme du Napoli et du Milan AC qui réalisent des parcours remarquables. De plus, le week-end dernier, l'Inter a connu sa première défaite de la saison sur la pelouse de la Lazio (3-1). En revanche, les partenaires de Martinez se sont relancés en Ligue des Champions en dominant le Sheriff Tiraspol en milieu de semaine (3-1).

En face, la Juventus a connu un début de saison très compliqué puisqu'elle a dû attendre la 5e journée pour décrocher son 1er succès. Cette entame poussive est certainement la conséquence d'une intersaison chargée avec le retour de Massimo Allegri et le départ de Cristiano Ronaldo. Depuis, la Vieille Dame a retrouvé sa force avec 6 victoires consécutives, obtenues à chaque fois avec un but d'écart. Allegri semble avoir redonné son ADN à la formation piémontaise, qui se montre diablement efficace dans les deux surfaces. Cette bonne passe a permis à la Juve de se replacer à la 7e place, à 3 points de l'Inter. En Ligue des Champions, la Vieille Dame réalise un parcours parfait avec trois succès obtenus face à Malmö, Chelsea et le Zenit sans avoir encaissé le moindre but. A domicile, l'Inter devrait pouvoir se défaire d'une Juve solide mais pas dominatrice.