Pronostic Inter Milan Getafe : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

L’Inter Milan dispose de Getafe !

Ce huitième de finale d’Europa League entre l’Inter Milan et Getafe se dispute sur un seul match et sur terrain neutre, à savoir la Veltins Arena de Schalke. Les, entraînés depuis le début de saison par Antonio Conte, viennent de terminer 2de Serie A derrière la Juve. Malgré ce bon résultat, Conte espérait mieux et s’est plaint ouvertement du manque de soutien de ses dirigeants, ce qui pourrait lui coûter sa place à la fin de l’année. En début de saison, le club intériste a participé à la Ligue des Champions mais a terminé en 3position de son groupe derrière le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Basculé en EL, le club milanais s’est défait tranquillement de Ludogorets (4-1 en cumulé) en seizième. Depuis la reprise des compétitions, l’Inter est sur une bonne dynamique et n’a perdu qu’une seule rencontre face à Bologne. Pour sa dernière sortie, la bande à Conte a signé un probant succès sur la pelouse de l’Atalanta (0-2) qui était invaincue toutes compétitions confondues depuis le 10 janvier, et arrive en pleine confiance pour ce huitième de finale.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Getafe a été présent, pendant une bonne partie de la saison, dans les places qualificatives pour l’Europe en Liga. Les protégés de Bordalas ont cependant craqué dans la dernière ligne droite, avec une seule victoire lors des 12 dernières journées du championnat espagnol. Les coéquipiers de l'ancien Bordelais Arambarri n’arrivent pas dans les meilleures conditions pour ce choc face à l’Inter. Pour cette rencontre, une solide équipe de l’Inter devrait logiquement s’imposer face à une formation de Getafe sur une grosse série négative depuis la reprise.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Getafe détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !