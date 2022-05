Pronostic Inter Milan Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter met la pression au Milan AC face à Empoli

La lutte pour le Scudetto rentre dans sa dernière ligne droite avec 3 journées de championnat à disputer. L'Inter et le Milan AC nous offrent un superbe duel pour remporter la Serie A. Champion en titre, le club intériste accuse un retard de 2 points sur son adversaire qui enchaîne les victoires dernièrement. Les doivent certainement regretter leur contre-performance de la semaine passée à Bologne (2-1). En effet, la bande à Simone Inzaghi avait l'opportunité de reprendre la tête du championnat mais s'est incliné lors de ce match en retard. La donne est désormais simple pour l'Inter qui n'a plus son destin en main : remporter tous ses matchs et attendre un faux-pas des. Le week-end dernier, les partenaires de Brozovic se sont relancés en disposant de l'Udinese (1-2) sur des réalisations de Perisic et Martinez (17 but en Serie A cette saison). Ces deux hommes sont les éléments forts de l'attaque intériste lors de cette dernière ligne droite. A domicile, les protégés d'Inzaghi restent sur trois victoires face à Vérone (2-0), le Milan AC (1-0 en coupe) et la Roma (3-1), obtenues avec un écart d'au moins deux buts. En face, Empoli est calé dans le ventre mou de la Serie A avec 11 points d'avance sur le premier relégable, la Salernitana. Promu cette saison, le club toscan va se maintenir. La dynamique de la formation toscane est loin d'être exceptionnelle avec une seule victoire obtenue lors des 18 dernières journées, de manière surprenante face à un Napoli qui jouait également le titre. La bonne première partie de saison d'Empoli lui a permis de prendre ses distances avec la zone rouge. Le week-end dernier, le club toscan s'est incliné lourdement à domicile contre le Torino qui ne joue plus rien (1-3) dans un match engagé où Verre et Stojanovic ont été expulsés. Ces deux éléments seront donc par conséquent absents pour ce déplacement à Milan. A domicile, l'Inter devrait prendre aisément le dessus sur une équipe d'Empoli qui finit difficilement la saison.