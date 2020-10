Pronostic Inter Milan Borussia Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Inter Milan se rebiffe face à Mönchengladbach

Tombé dans un groupe relevé l'an passé, avec le Barca et le Borussia Dortmund, l'Inter avait dû se contenter de la 3place du groupe se faisant doubler sur la dernière journée par les Allemands. Basculés en Europa League, les Italiens avaient réalisé un excellent parcours qui les a menés en finale face à un spécialiste de la compétition, le FC Séville. Dans une rencontre très plaisante, les Andalous ont remporté le duel face aux Intéristes (3-2). A l'intersaison, Antonio Conte a su conserver ses cadres et a attiré deux excellents joueurs, Kolarov et Hakimi. Deuxième de Serie A la saison passée, l'Inter veut rivaliser avec la Juve pour le titre cette saison. Victorieux de la Fiorentina et de Benevento en ouverture, les partenaires de Lautaro Martinez sont ensuite allés chercher un bon nul chez la Lazio. Mais le week-end dernier, dans le fameux derby de Milan, l'Inter est tombé face au talent de Zlatan Ibrahimovic (défaite 2-1). Désireux de se racheter, les hommes de Conte veulent s'imposer face à Mönchengladbach.

Le club allemand retrouve cette campagne de Ligue des Champions à sa 4place obtenue lors de la dernière Bundesliga, juste devant le Bayer Leverkusen. Le Borussia doit ce bon résultat notamment à son duo offensif de Plea et Thuram, qui ont inscrit 10 buts chacun, alors que l'ancien Rennais Bensebaini s'est également montré très précieux. La reprise est en revanche laborieuse pour la bande à Marco Rose avec une seule victoire en 4 journées de championnat. Le week-end dernier, Mönchengladbach a partagé les points à domicile face à Wolfsbourg (1-1). Avec un effectif largement supérieur, l'Inter devrait logiquement s'imposer lors de cette première journée de LDC face à Mönchengladbach.