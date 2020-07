Pronostic Inter Milan Bologne : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L'Inter Milan enchaîne face à Bologne

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Inter - Bologne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec 8 journées à disputer, l’Inter Milan peut toujours remporter le titre de champion. Pour cela, il faudrait cependant un miracle car la Juve ne semble pas prêt à lâcher du lest et dilapider son avance de 8 points. Depuis la reprise, la bande à Conte a remporté trois rencontres face à la Sampdoria (2-1), Parme (1-2) et Brescia (6-0), pour un nul contre Sassuolo (3-3). Face au club relégable de l’ancien clermontois Ayé (Brescia), lesont livré une très bonne prestation conclue par un festival de buts. Emmené par son duo Lukaku-Martinez, l’Inter devrait pouvoir conserver sa place sur le podium de Serie A. Le club a perdu une seule rencontre à Giuseppe Meazza en championnat cette saison, et cela face à la Juventus.chezjusqu’au 8 juillet seulement⇒ ⇒⇐ ⇐Ce dimanche, le Bologne de l'ancien Intériste Sinisa Mihajlovic se présente à San Siro. Avec 13 points d’avance sur la zone de relégation, Bologne est calé dans le ventre mou et n’a plus aucune ambition en cette fin de saison. Depuis la reprise, Bologne a perdu contre la Juventus (0-2), a fait nul contre Cagliari (1-1) et s’est imposé face à la Sampdoria (1-2). A l’aller, les partenaires de Gary Medel s’étaient inclinés à domicile face à l’Inter (1-2) sur un doublé de Lukaku. Pour cette manche retour, l’Inter boosté par sa belle victoire du milieu de semaine devrait enchainer face à une équipe de Bologne sans réelle ambition.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Milan Bologne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !