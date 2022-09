Pronostic Inter Milan Bayern Munich : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Le Bayern s’impose dans le choc face à l’Inter

Depuis 3 saisons, l'Inter a retrouvé de sa superbe en Italie. Sous la houlette de Conte, le clubavait remporté le Scudetto en 2021, près de 10 ans après le dernier sacre. Cette victoire était également venue mettre fin à l'hégémonie de la Juventus en Italie. La saison passée, le club intériste a également été dans le coup pour le titre mais a été dominé par le grand rival du Milan AC. Cet été, le club a perdu Perisic (Tottenham) mais a rapatrié Lukaku qui sera absent pour ce match (blessé). Sur la scène nationale, l'Inter s'est montré à son avantage face à des formations de seconde zone comme Lecce (1-2), la Spezia (3-0) ou le promu Cremonese (3-1). En revanche, les Nerazzurri ont manqué leurs deux grands rendez-vous face à la Lazio (3-1) et le week-end dernier dans le derby face au Milan AC (3-2). Lors de cette confrontation ouverte, les Intéristes sont tombés sur un Mike Maignan des grands soirs, auteur de plusieurs parades de grande classe. En l'absence de Lukaku, la responsabilité offensive de l'Inter devrait être confiée au duo argentin Correa-Martinez, à moins que Simone Inzaghi ne préfère aligner Dzeko buteur lors du derby.

De son côté, le Bayern Munich dispute sa seconde saison sous les ordres de Nagelsmann. Le prometteur coach allemand a certes remporté la Bundesliga la saison passée mais n'a pas réellement imposé sa patte sur le jeu des Bavarois qui s'étaient notamment inclinés en quart de finale de la Ligue des Champions face à Villarreal et en Coupe d'Allemagne face au Borussia Mönchengladbach. L'été a été très agité en Bavière puisque la star polonaise du club, Robert Lewandowski, est parti rejoindre le FC Barcelone. Pour compenser ce départ, le Bayern a recruté le Sénégalais Sadio Mané. L'ancien Red de Liverpool s'est parfaitement intégré avec 5 buts inscrits sur ses 7 premiers matchs. Pour lancer sa saison, le Bayern a remporté la SuperCoupe d'Allemagne dans un match spectaculaire face à Leipzig (5-3). Invaincu en championnat, le club bavarois a cependant perdu des points lors des affiches face au Borussia Mönchengladbach (1-1) et le week-end dernier sur la pelouse de l'Union Berlin (1-1). Ces résultats confirment que le Bayern version Nagelsmann doit passer un palier. L'ancien coach de Leipzig s'appuie sur la colonie française du Bayern puisque les Coman, Hernandez, Pavard ou Upamecano font partie de ses titulaires. Avec les Leroy Sané, Gnabry, Muller, Kimmich ou de Ligt, le club bavarois possède un effectif ultra compétitif et l'expérience des grands rendez-vous face à un Inter qui reste sur 4 échecs en C1 (3 éliminations en poules, puis 1 en 8la saison passée). Lors de cette première affiche du groupe de la mort, le Bayern devrait pouvoir prendre le dessus sur une formation intériste qui a déjà perdu 2 fois dans cette entame de saison.