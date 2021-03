Pronostic Inter Milan Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter fonce vers le titre face à l’Atalanta

Arrivé pour permettre à l'Inter Milan de remporter le Scudetto, Antonio Conte est en train de réussir sa mission. En effet, à l'orée de cette journée, les occupent la tête de Serie A avec 6 points d'avance sur leur premier poursuivant, le Milan AC. Invaincu lors des 9 dernières journées de championnat, le club intériste vient de signer de belles victoires face à la Lazio (3-1), le Milan AC (0-3) et le Genoa (3-0). En milieu de semaine, un doublé d'Alexis Sanchez a permis aux de prendre les 3 points à Parme (1-2). Conte peut compter en plus du Chilien sur un duo d'attaquants exceptionnels puisque Romelu Lukaku et Lautaro Martinez ont inscrit 31 buts de l'équipe sur un total de 62. Meilleure attaque de Serie A, l'Inter possède une excellente défense puisque seule la Juve a concédé moins de buts. Seulement engagé en Serie A et tourné sur la quête d'un nouveau, le club milanais se montre très performant à domicile où il a remporté 10 de ses 12 matchs disputés.

En face, l'Atalanta est de nouveau dans le coup pour la Ligue des Champions puisque la occupe la 4 place du général. Les Bergamasques sont sur une excellente dynamique puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule rencontre lors des 15 dernières journées de Serie A, face à la Lazio (1-3). De plus, les hommes de Gasperini se sont qualifiés pour la finale de la Coppa Italia où ils affronteront la Juventus de Turin. La seule fausse note des dernières semaines vient de la défaite lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (0-1) où l'expulsion rapide de Freuler a été fatidique pour. En milieu de semaine, Les Bergamasques ont livré un nouveau spectacle offensif face à Crotone (5-1). Dans ce choc au sommet de Serie A, l'Inter devrait poursuivre sur son rythme de champion et s'imposer face à l'Atalanta.