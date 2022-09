Pronostic Inter Milan AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan à la relance face à l'AS Roma

La 8journée de Serie A nous offre samedi une très belle affiche entre l'Inter Milan et l'AS Roma à San Siro. Champion il y a deux saisons sous la houlette de Conte, lesont dû se contenter de la deuxième place l'an passé et connaissent une entame difficile. Sur le plan national, les hommes de Simone Inzaghi ont connu plusieurs contre-performances, dont la dernière en date face à l'Udinese (3-1) qui partage la tête de la Serie A avec le Napoli. Septième du classement, l'Inter accuse déjà 5 points de retard sur le duo Napoli – Udinese. Néanmoins à domicile, lesont remporté tous leurs matchs de Serie A avec des succès sur la Spezia, Cremonese et le Torino. Pour affronter la Roma, Inzaghi ne pourra pas compter sur son milieu de terrain Brozovic mais pourrait retrouver Lukaku. Sur le front de l'attaque, le Belge ne débutera peut-être pas, à l'inverse de Lautaro Martinez (3 buts déjà en Serie A) et Dzeko (2 buts cette saison) qui vient aussi de scorer avec la Bosnie.

De son côté, la Roma de Mourinho connaît un départ semblable à celui de l'Inter. Bien rentrée dans sa saison, la Louve a rencontré des difficultés lors des dernières journées, en s'inclinant lourdement contre une surprenante formation de l'Udinese (4-0) ou lors de la dernière journée face à l'Atalanta Bergame (1-0). Depuis le début de saison, la Roma est souvent dépendante des coups de patte de Dybala. L'Argentin était absent lors de la dernière rencontre suite à une gêne musculaire mais devrait être rétabli pour ce déplacement à Milan. La Roma de Mourinho doit passer un palier face aux équipes en forme puisqu'elle s'est inclinée face à l'Udinese, l'Atalanta ou Ludogorets (en C3), pour un nul contre la Juventus Turin. Pour affronter l'Inter, Mourinho devrait faire confiance à Abraham sur le front de l'attaque et à son capitaine Pelligrini au milieu de terrain. A domicile où il a gagné ses 3 premiers matchs de Serie A, l'Inter devrait prendre le meilleur sur la Roma et se replacer dans le haut de tableau.