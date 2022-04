Pronostic Inter Milan AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter enchaîne face à la Roma

A 5 journées de la fin, la bataille pour le Scudetto fait rage en Italie où les deux formations milanaises sont les mieux placées pour remporter le titre. Actuellement, le Milan AC domine le classement avec deux points d'avance sur les Nerazzurri, qui comptent cependant un match en retard à disputer. Les hommes de Simone Inzaghi ont connu un passage délicat en février avec plusieurs points laissés en route mais sont en train de finir forts. En effet, l'Inter vient de remporter leurs 3 dernières journées de championnat face à la Juventus (0-1), Vérone (2-0) et le week-end dernier contre la Spezia (3-1). En plus, le club intériste a certainement pris un ascendant psychologique sur son rival en s'imposant mardi en demi-finale retour de la Coupe d'Italie face au Milan AC (3-0). Les retrouveront en finale la Juventus qu'ils ont déjà battu en SuperCoupe d'Italie. La bonne forme de l'Inter coïncide également au retour à son meilleur niveau de Lautaro Martinez. Dans le dur en février, l'international argentin vient notamment de signer une superbe prestation face aux Rossoneri, avec un doublé marqué. Il a également scoré le week-end dernier face à La Spezia, scorant son 15 but de la saison en Serie A. En face, la Roma ne devrait pas pouvoir accrocher le Top 4 de Serie A mais va tout faire pour finir sur une place qualificative pour l'Europa League. La Louve possède actuellement 2 points d'avance sur un duo composé de la Lazio et de la Fiorentina. Solide, l'équipe de José Mourinho n'a plus perdu en Serie A depuis début janvier et la réception de la Juventus (3-4), soit 12 journées de championnat. Le week-end dernier, les Romains ont stoppé le Napoli (1-1) qui joue également le titre en égalisant dans le temps additionnel par El Shaarawy. En plus de la course aux places européennes, la Roma a un autre objectif en cette fin de saison, remporter la Conference League où elle est opposée à Leicester en demi-finale. Recruté cet été, l'anglais Tammy Abraham s'est parfaitement adapté en Serie A avec 15 buts inscrits. A domicile, une Inter en confiance devrait être capable de trouver la faille face à la Roma de Mourinho.