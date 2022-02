Pronostic Inter Milan AS Roma : Analyse cote et prono du match de Serie A

L’Inter Milan rebondit face à l'AS Roma

L’Italie nous offre cette semaine les quarts de finale de la coppa Italia avec une très belle affiche pour débuter avec l’Inter face à la Roma. Championne d’Italie en titre, la formation nerazzurri est sur les mêmes bases puisqu’elle occupe la tête de Serie A avec un point d’avance sur son grand rival du Milan AC. Impressionnant depuis de nombreuses semaines, les hommes de Simone Inzaghi ont réalisé une très mauvaise opération samedi. En effet, les Intéristes se sont inclinés dans le derby face au Milan (1-2) alors qu’ils avaient le match en main. Perisic avait ouvert le score, avant qu’Olivier Giroud ne marque deux buts en 2 minutes. Ce revers a relancé les adversaires de l’Inter, qui ont retrouvé espoir dans la quête du. Hormis l’argentin Correa et la nouvelle recrue Gosens, Simone Inzaghi possède quasiment un effectif au complet pour la réception de la Roma. Victorieux de la SuperCoupe d’Italie face à la Juve, l’Inter veut rajouter une nouvelle ligne à son palmarès en prenant le dessus sur la Roma. Au tour précédent, l’Inter avait souffert mais avait pris le dessus sur Empoli (3-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Roma est la formation qui avait investi le plus lors du mercato hivernal, avec notamment l’arrivée remarquée de l’attaquant anglais Tammy Abraham pour 40 millions. Malgré un recrutement conséquent, la formation entraînée par José Mourinho se montre décevante avec une modeste 7place au classement général. Actuellement, la Louve se trouve hors des places européennes. Le week-end dernier, les Romains ont connu une nouvelle désillusion en étant tenu en échec par le Genoa (0-0), avant-dernier de Serie A. Lors de cette rencontre, la pépite Nicola Zaniolo a été expulsé après avoir vu un but refusé par la VAR en fin de match. Après avoir dépensé sans compter cet été, Mourinho n’est pas resté inactif lors de la trêve hivernale en recrutant son compatriote Sergio Oliveira et le joueur d’Arsenal Maitland-Niles. Seulement défait dans le derby malgré un gros niveau de jeu et après une série de 7 victoires et 1 nul, l’Inter devrait relever la tête face à une Roma loin d’être convaincante.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Milan AS Roma détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !