Pronostic Inter Milan AC : Analyse, cotes et prono du derby milanais

Inter - Milan AC : un derby milanais de haute volée

La 4journée de Serie A nous offre déjà le fameux derby de Milan, entre l'Inter et le Milan AC. Lessont en pleine progression depuis l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc intériste il y a 2 ans. La saison passée, l'Inter a longtemps lutté avec la Juve pour le scudetto mais a craqué en fin de saison. A ce beau parcours en championnat, est venu s'ajouter une finale d'Europa League face à Séville. Conte a su garder ses meilleurs éléments comme Lukaku, Lautaro Martinez ou Barella, et a attiré Kolarov ou Hakimi pour occuper les postes de piston dans son 3-5-2. Les Intéristes, dans le sillage d'un excellent Romelu Lukaku (3 buts), se sont montrés solides depuis le départ de la saison avec des victoires sur la Fiorentina (4-3) et à Benevento (2-5). Lors de la dernière journée, l'Inter a ramené un bon nul de chez la Lazio (1-1). En face, le Milan AC est métamorphosé depuis l'arrivée combinée de Zlatan Ibrahimovic et de Stefano Pioli sur le banc. Mais partis l'an dernier, les Milanais ont réussi à accrocher une place pour les barrages d'Europa League et ils joueront bien la C3. Les Rossoneri sont en effet parvenus à se qualifier pour la phase de groupe d'Europa après un match au scénario fou face à Rio Ave (victoire aux tirs aux buts). En Serie A, le Milan a débuté idéalement avec trois victoires face à Bologne (2-0), Crotone (0-2) et La Spezia (3-0). Les partenaires de Kessie retrouvent Zlatan, absent lors des derniers matchs, pour avoir été positif au Covid. Ce derby entre deux formations en pleine forme, s'annonce de bonne facture. Les 4 dernières confrontations entre les 2 formations ont tourné à l'avantage de l'Inter, et les hommes d'Antonio Conte pourraient encore s'imposer ce samedi face au Milan.