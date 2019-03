Pronostic Inter Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Inter enlève ses derniers espoirs de C1 à la Lazio

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Inter - Lazio :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Inter de Milan a ravi seslors de la précédente journée en dominant le rival. Dans un derby spectaculaire, lesse sont imposés (3-2) et ont par la même ravi la 3place de Serie A au Milan AC. Lautaro Martinez, qui s'est vu confié les clés de l'attaque pendant l’absence d’Icardi, est en train de prendre une nouvelle dimension, en club comme sélection. Eliminé de toutes les autres compétitions, l’Inter n'a d'yeux que pour le podium de Serie A et une place assurée en Ligue des Champions. A noter qu'Icardi, de retour à l'entraînement, pourrait retrouver le groupe intériste.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Sixième du championnat, la Lazio compte déjà 8 points de retard (avec 1 match joué en moins) sur les Iintéristes. Cette saison, lconnaissent de grandes difficultés face aux grosses écuries, eux qui n’ont pas remporté le moindre match face à l'un des 5 premiers du classement et qui se sont fait sortir de C3. Distancés en championnat, les hommes de Simone Inzaghi rêvent surtout de remporter la Coupe d’Italie (ils joueront leur demi-finale retour face au Milan AC (0-0 concédé à Rome à l'aller) dans le courant du mois d’avril. Pour cette rencontre, nous voyons l’Inter prendre le dessus sur une formation de la Lazio incapable de battre une grosse écurie.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Lazio encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !