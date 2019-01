Pronostic Inter Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Italie

L’Inter prend sa demie face à la Lazio !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Inter - Lazio :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une piètre performance ce weke-end sur le terrain du Torino (défaite 1-0), l’Inter doit se ressaisir en quart de finale de la Coupe d’Italie ce jeudi. Eliminés en Ligue des Champions et seulement 3de Serie A, lesn’ont plus que deux moyens pour empocher un titre : l’Europa League ou la Coupe d’Italie. La formation de Spalletti possède l’effectif pour être performant sur ces compétitions, d'autant plus si les attaquants argentins Icardi (9 buts) et Lautaro Martinez (3 buts) retrouvent leur superbe. A San Siro, l'Inter reste sur 10 matchs sans défaite (7 victoires, 3 nuls).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Lazio reste sur une belle prestation face à la Juventus mais a été victime du réalisme turinois (défaite 1-2 dimanche soir). Performante face à la Vieille Dame, la formation de Simone Inzaghi a pêché dans la finition et a payé cash ses erreurs défensives. Ce match a confirmé les difficultés laziales face aux grosses écuries italiennes. La Lazio reste sur 4 confrontations sans victoire face à l’Inter et s’est déjà lourdement incliné à domicile cette saison (3-0) face aux. De plus, l'Inter l'avait également remporté lors du dernier match de la saison passée, piquant la place qualificative pour la de Ligue des Champions à la Lazio. Pour ce match, nous voyons une formation de l’Inter s’imposer devant ses tifosi.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Lazio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !