Pronostic Inter Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juve accroche un résultat face à l’Inter

L'Inter accueille ce samedi soir le nouveau champion d'Italie, la Juventus de Turin, pour une rencontre de prestige en Serie A. Solidement installés sur le podium, les devraient selon toute vraisemblance retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. L'Inter est sur une série de 4 matchs sans défaite, mais obtient paradoxalement ses meilleurs résultats en déplacement. En effet, les 4 derniers matchs à domicile des Intéristes (toutes compétitions confondues) se sont terminés sur 2 nuls et 2 défaites, avec à chaque fois moins de 2 buts dans le match. Si Icardi est de retour dans le groupe, il a dû se contenter du banc de touche samedi dernier face à la Roma (1-1). Tout juste auréolée d'un nouveau, la Vieille Dame arrive à Milan avec l'objectif de s'imposer. Éliminée de toutes les coupes, la Juve veut finir la saison en beauté et offrir le titre de meilleur buteur du championnat à CR7. Le Portugais est actuellement devancé par 3 joueurs : le vétéran Quagliarella (22 buts) et le duo Zapata-Piatek (21 réalisations). En quête permanente de records, le Lusitanien va tout mettre en œuvre pour se distinguer. L'an passé à la même période, les étaient d'ailleurs venus s'imposer à Giuseppe Meazza. Rarement battue, la Juve pourrait accrocher au moins un nul dans une rencontre avec moins de 5 buts.