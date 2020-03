Pronostic Inter Getafe : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

L’Inter se reprend à domicile face à Getafe !

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Inter - Getafe chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Inter de Milan a perdu gros lors des 2 dernières journées de Serie A. Lesont affronté successivement les deux autres candidats auà savoir la Lazio et la Juventus. Battus au Stade Olympique de Rome (2-1), les Intéristes avaient l’opportunité de se reprendre devant la Juventus dans une rencontre huis clos mais l’expérience de la Vieille Dame a fait la différence et a repoussé les hommes de Conte à 9 points malgré leur bon match. La lutte pour le titre désormais hors de portée, les partenaires de Godin pourraient se rabattre sur l’Europa League. Basculés de leur groupe de Ligue des Champions où ils ont terminé troisième derrière le Barca et Dortmund, les protégés de Conte ont fait le taf au tour précédent face à Ludogorets (4-1). Emmené par son duo Martinez – Lukaku, l’Inter a des atouts à faire valoir dans cette compétition très ouverte.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Getafe, surprenant 4de Liga, réussit une excellente saison. Les Espagnols ont notamment réussi l’exploit de sortir le demi-finaliste de la Ligue des Champions l’an passé, l’Ajax d’Amsterdam (3-2 en cumulé). Depuis leur victoire de l’aller, les partenaires de Mauro Arrambarri connaissent plus de difficultés (défaite au retour contre l'Ajax, défaite contre Séville, nul contre le Celta Vigo) et n’ont remporté qu’une seule rencontre à Majorque. Le week-end dernier, Getafe a été contraint de partager les points à domicile avec le Celta Vigo (0-0). Malgré l’absence de ses tifosi (rencontre à huis clos), l’Inter devrait faire le job lors de cette manche aller si les Espagnols se déplacent.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription jusqu'au 18 mars seulementavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Inter Getafe encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !