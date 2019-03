Pronostic Inter Francfort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Francfort peut réussir un coup à l’Inter !

L'Inter a retrouvé les joies de la victoire ce week-end en s'imposant face à la Spal (2-0) après trois matchs sans succès. Quatrième de Serie A, l'Inter a vu dernièrement son rival le Milan AC lu passer devant. Les hommes de Spaletti jouent gros cette semaine avec la qualification pour les quarts de l'EL et dimanche prochain lors du derby de Milan. Le coach intériste est menacé et ne peut compter sur son meilleur attaquant Icardi, en conflit avec le club. A l'aller, les deux clubs n'avaient pas réussi à se départager, et Brozovic avait vu son penalty être stoppé par Kevin Trapp.

La mission s'annonce difficile face à l'Eintracht Francfort. Les partenaires de Luka Jovic ont bien préparé ce déplacement en s'imposant largement sur la pelouse de Düsseldorf ce week-end (0-3) avec un doublé du français Haller inscrit en moins d'une minute. Le club allemand sera soutenu par plus de 10.000 fans à Giuseppe Meazza. Très fort offensivement, Francfort possède les joueurs capables de faire la différence à tout moment. Les hommes d'Adi Hutter espèrent marquer ce but à l'extérieur pour mettre la pression sur l'Inter et profiter des contres. Le club allemand a montré lors de la phase de groupe et au tour précédent qu'il était à l'aise à l'extérieur. Victorieux à Limassol, Marseille et à Rome, Francfort avait décroché le nul à Donetsk en 1/16e. Pour cette rencontre, nous voyons l'Eintracht capable d'accrocher au moins un nul sur la pelouse de l'Inter.