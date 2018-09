Pronostic Inter Fiorentina : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

1

Duel fermé entre l’Inter et la Fiorentina

Belle semaine pour l'Inter qui a enchaîné une victoire en Ligue des champions contre Tottenham (2-1) et un succès en Serie A. En déplacement à Gênes face à la Samp, les Intéristes se sont imposés sur un but de Brozović à la 94minute (0-1). Depuis le début de saison, les attaquants milanais connaissent des difficultés en Serie A : Icardi, Baldé, Politano, Martinez n'ont toujours pas inscrit le moindre but. Sur les 5 premières journées, l'Inter n'a inscrit que 6 buts et n'en a encaissé que 4.La Fiorentina réalise un très bon début de championnat, et se classe 3avec 10 points. Las'est imposée facilement ce week-end face à la SPAL (3-0) avec un bon match du Croate Pjaca, buteur et passeur décisif. Les Toscans ont remporté tous leurs matchs à domicile, mais ont plus de difficultés en déplacement (défaite 1-0 chez le Napoli et match nul 1-1 chez la Sampdoria). L'arrière-garde de laréalise d'excellents matchs, à l'image de l'ancien gardien de but toulousain Alban Lafont (seulement 3 buts encaissés en 5 rencontres). Pour cette rencontre de haut de tableau, nous voyons une affiche fermée avec moins de 3 buts.